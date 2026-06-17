Что волгоградцам нужно знать о контроле ФНС за банковскими переводами

Депутаты Госдумы рассматривают в настоящее время законопроект, который обяжет Центробанк передавать ФНС данные о переводах волгоградцев и других россиян в системе быстрых платежей. Речь идёт об операциях, которые имеют признаки доходов от незаконного предпринимательства. Однако под проверки могут попасть и те, кто не занимается бизнесом.