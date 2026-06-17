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Что волгоградцам нужно знать о контроле ФНС за банковскими переводами

Сообщения, которыми сопровождается перевод, налоговики не увидят — у них нет автоматического доступа к переписке между абонентами. По крайней мере пока.

Депутаты Госдумы рассматривают в настоящее время законопроект, который обяжет Центробанк передавать ФНС данные о переводах волгоградцев и других россиян в системе быстрых платежей. Речь идёт об операциях, которые имеют признаки доходов от незаконного предпринимательства. Однако под проверки могут попасть и те, кто не занимается бизнесом.

Оцениваться будут регулярность поступлений, а также расхождения между оборотом средств на счетах и официальными доходами налогоплательщика. При этом сообщения, которыми сопровождается перевод, налоговики не увидят — у них нет автоматического доступа к переписке между абонентами. По крайней мере пока.

«Зарегистрированным как самозанятые, не стоит боятся слежки. Рекомендую только указывать назначение перевода. Тогда при проверке будет проще отделить личные переводы от предпринимательских», — цитирует финансиста Оксану Каверину РИА Новости.

Под контроль подпадут переводы, сумма которых превысит 2,4 млн рублей в год.

Ранее волгоградцам рассказали, кто может стать самозанятым.