В Хабаровске 15 человек обязали заплатить ещё по полмиллиона за иномарки

В Хабаровске 15 человек приобрели авто у одного и того же продавца, который не уведомил покупателей о необходимости оплатить утильсбор. После оформления машины в ГАИ, им начали поступать сообщения с требованием заплатить 500 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».