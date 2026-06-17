В Хабаровске 15 человек обязали заплатить ещё по полмиллиона за иномарки

В Хабаровске 15 человек приобрели авто у одного и того же продавца, который не уведомил покупателей о необходимости оплатить утильсбор. После оформления машины в ГАИ, им начали поступать сообщения с требованием заплатить 500 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как выяснилось позднее, автомобили, доставленные из Японии, оформлены на неизвестных лиц. После — транспортные средства перешли покупателям.
— Частью 3 статьи 24.1 ФЗ-№ 89 определены плательщики утильсбора. В соответствии с законодательством плательщиками являются: лицо, которое ввезло автомобиль на территорию России, и лицо, которое приобрело транспортное средство, в отношении которого утильсбор не был уплачен уже внутри страны, — объяснили в Хабаровской таможенной службе.
Однако при заключении сделки покупателей не уведомили, что с момента, как машины ввезли в Россию, прошло меньше одного года. В таком случае, отметили в ведомстве, обязательство по уплате утильсбора переходит новым владельцам.
— Согласно постановлению правительства РФ № 1291, если ввезенный автомобиль продать до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), льготный утилизационный сбор отменяется. Сбор пересчитывается по полной ставке. Физлицам внутри страны важно удостовериться, когда был ввезен автомобиль и по какой ставке уплачен утильсбор, — подчеркнули в пресс-службе таможни.
Хабаровчане объединились в инициативную группу и обратились за помощью к правоохранителям — на действия продавца подали жалобу.
Напомним, что с 1 декабря 2025 года в России изменились правила расчета утилизационного сбора для легковых авто: теперь итоговая сумма зависит как от объема двигателя, так и от его мощности.