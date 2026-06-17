Сквер в Петербурге получит имя Александра Демьяненко

С середины 1970-х до начала 1990-х годов артист жил в доме 30, корпус 2 по улице Тамбасова. Решение о присвоении наименования принято 17 июня. Ранее в Петербурге уже появлялись топонимы, связанные с деятелями культуры, — в частности, площадь Зенита и сад Владимира Маяковского. Новый сквер пополнит список городских зеленых зон, названных в честь выдающихся петербуржцев.