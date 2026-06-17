Зачет для дедушки: В Красноярске выбрали компьютерных «гениев»-пенсионеров

— Активное участие людей старшего возраста в подобных чемпионатах, а также востребованность курсов компьютерной грамотности, которые есть во всех центрах социального обслуживания, это подтверждение того, что активное долголетие и цифровая грамотность — важная часть крепкой и счастливой семьи. Когда пожилые люди осваивают новые технологии, они не только остаются на связи с близкими, но и становятся примером для своих детей и внуков, демонстрируя, что учиться и развиваться можно в любом возрасте. Это именно то, к чему мы стремимся в рамках нацпроекта «Семья», — создавать условия для благополучия и вовлеченности каждого члена семьи независимо от возраста, — отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.