Зачет для дедушки: В Красноярске выбрали компьютерных «гениев»-пенсионеров

В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди людей «серебряного» возраста. В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 жителей региона.
В финал прошли 70 человек, среди которых есть и ветераны боевых действий. Состязания состоялись в онлайн-формате на базе комплексных центров социального обслуживания. Участники демонстрировали навыки пользования смартфоном, умение работать с электронной почтой и в социальных сетях, в поисковых системах и банковских сервисах, знание основных финансовых терминов.
По итогам конкурса выбрали трех финалистов. Теперь они будут представлять Красноярский край уже на всероссийском финале, который пройдет в Рязани с 23 по 26 июня.
— До него осталась неделя, так что даром время терять нельзя — нужно готовиться, — говорит один из финалистов, житель ЗАТО Зеленогорск Сергей Долгов.
По словам Сергея Геннадьевича, на городской, а затем краевой конкурсы его записала супруга.
— Я сначала поворчал немного, а потом любопытство взяло: ну-ка, что там за задания? — делится пенсионер.
Сам себя Сергей считает уверенным пользователем. Свободно читает новости со смартфона и ноутбука, ищет во всемирной паутине информацию по своему хобби (он уже много лет увлекается столярным делом). Вот соцсети, признается, не любит и старается в них не «светиться». «Не мое это», — качает головой. Зато еще в конце 1980-х, пройдя путь от инженера до заведующего лабораторией на местном градообразующем предприятии, работал на диалоговом вычислительном комплексе (ДВК), входящем в семейство тогдашних ЭВМ.
Разговорившись, признается, что ничего сложного от соревнований не ожидал. Однако разработчики заданий смогли его удивить.
— Голову пришлось включать по полной программе, — вспоминает Сергей Долгов. — Вопросы-то оказались не шуточными, с подковырками. И населенный пункт по географическим координатам пришлось искать, и перебрасывать текст со смартфона на компьютер, и переводчиком пользоваться — с башкирского языка пословицы переводить. Были задания по работе с нейросетями, с 2ГИСом, проверка на знание элементарной компьютерной безопасности — например, объяснить, что такое фишинг. А один тест, признаюсь, я так и не смог выполнить… Но все равно стал первым!
Сейчас пенсионер штудирует интернет в подготовке к общероссийскому финалу. А в следующем году на городском (а если победит, то и краевом) конкурсе, глядя на успехи мужа, попробует силы и его супруга.
— Активное участие людей старшего возраста в подобных чемпионатах, а также востребованность курсов компьютерной грамотности, которые есть во всех центрах социального обслуживания, это подтверждение того, что активное долголетие и цифровая грамотность — важная часть крепкой и счастливой семьи. Когда пожилые люди осваивают новые технологии, они не только остаются на связи с близкими, но и становятся примером для своих детей и внуков, демонстрируя, что учиться и развиваться можно в любом возрасте. Это именно то, к чему мы стремимся в рамках нацпроекта «Семья», — создавать условия для благополучия и вовлеченности каждого члена семьи независимо от возраста, — отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.
Между тем.
В Красноярском крае подвели итоги первого этапа использования сертификатов на спорт для старшего поколения в 2026 году. За это время ими воспользовались 1263 жителя региона. Самыми популярными направлениями стали свободное плавание и групповые занятия аквааэробикой, причем доля занимающихся в бассейнах составила 86 процентов от всех, кто воспользовался сертификатами.
Как говорят в министерстве соцполитики региона, основная цель программы — выработать у людей старшего поколения привычку регулярно заниматься физкультурой. Это в свою очередь внесет вклад в увеличение числа жителей края, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов к 2030 году.