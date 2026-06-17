Бесплатно. Расписание мероприятий «Сибдолголетия» с 18 июня по 3 июля

Туристический маршрут включает в себя посещение Смотровой поляны с красивейшим видом на Енисей и нацпарк «Красноярские Столбы», проходит через деревянный настил с лестницами (переход через овраг) и ведёт до Пещерного лога (с возможностью спуска к пещере Карман и Монастырскому гроту). Затем возвращаемся обратно ко второму визит-центру.