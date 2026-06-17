Бесплатно. Расписание мероприятий «Сибдолголетия» с 18 июня по 3 июля

На портале цифровых сервисов «Край24» уже появились интересные оздоровительные и культурные мероприятия, на которые можно попасть бесплатно в рамках движения «Сибирское долголетие».
Закулисные истории.
Приглашаем на уникальную экскурсию по закулисью Красноярского музыкального театра. Вашими гидами станут артистки Ирина Бойко или Галина Кичка — солистки, посвятившие театру десятилетия. Они поделятся воспоминаниями о первых ролях, вдохновении и создании спектаклей, ставших частью культурного наследия города.
Вы окунётесь в атмосферу закулисья, увидите работу костюмеров, постижёров и реквизиторов, познакомитесь с легендарными личностями, служившими на сцене. Завершится экскурсия концертом с любимыми романсами — для тёплых воспоминаний и эмоций.
18.06.2026 в 11.00.
Красноярск, пр. Мира, 129.
Ярмарка вакансий.
Ярмарка вакансий поможет найти работу по душе или понять, в каком направлении развиваться. Это мероприятие даёт шанс и работникам, и работодателям определиться с запросами и заключить взаимовыгодные соглашения.
19.06.2026 в 10.00.
Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 166.
Правополушарное рисование.
Занятия по правополушарному рисованию, для которых не требуются навыки рисования. На одном занятии вы нарисуете один рисунок, попробуете себя в технике образного мышления и смешивания красок. На мероприятие желательно принести с собой гуашь.
19.06.2026 в 11.30.
Красноярск, ул. Краснодарская, 19а, пом.163.
Литературное объединение «Русло».
Литературное общество «Русло» — это организация в Красноярске, которая издаёт одноимённый литературный альманах и объединяет писателей, поэтов и литераторов города. В рамках встреч обсуждается подготовка очередных выпусков альманаха, проводятся его презентации, организуются творческие вечера и премьеры авторских сборников.
20.06.2026 в 14.00.
Красноярск, ул. К. Маркса, 114, ауд. 2−1.
Ясный ум.
Когнитивный тренинг: тренировка с использованием мнемотехник. Мнемотехника — это совокупность приёмов и методов, облегчающих запоминание и воспроизведение информации за счёт использования ассоциаций, образов, рифм, логических связей или других способов кодирования данных.
23.06.2026 в 12.00.
Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 53.
Познавательное мероприятие «Мы за здоровый образ жизни».
В ходе мероприятия состоится беседа о важности здорового образа жизни, просмотр документального фильма «Правила жизни здорового человека». В завершение мероприятия психолог Центра проведёт мини-тренинг «Психологическое здоровье. Полезные упражнения для мозга».
23.06.2026 в 11.00.
Красноярск, ул 40 лет Победы, 12, пом. 557.
Показ художественного фильма «Ритмы мечты» (2025, Россия, 6+).
24.06.2026 в 17.00.
Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 100 В.
Прогулка по экопарку «Гремячая грива» до Пещерного лога.
Туристический маршрут включает в себя посещение Смотровой поляны с красивейшим видом на Енисей и нацпарк «Красноярские Столбы», проходит через деревянный настил с лестницами (переход через овраг) и ведёт до Пещерного лога (с возможностью спуска к пещере Карман и Монастырскому гроту). Затем возвращаемся обратно ко второму визит-центру.
Место встречи: второй визит-центр экопарка «Гремячая грива», находится в лесу в 120 м за конечной остановкой «Академия биатлона».
26.06.2026 в 11.00.
Прогулка-экскурсия по экопарку «Гремячая грива» с посещением Геологического музея под открытым небом.
Прогулка включает в себя посещение Геологического музея под открытым небом, экопавильона и Смотровой поляны с видом на Енисей и национальный парк «Красноярские Столбы». Затем возвращаемся обратно ко второму визит-центру.
Место встречи: второй визит-центр экопарка «Гремячая грива», находится в лесу в 120 м за конечной остановкой «Академия биатлона».
30.06.2026 в 11.00.
Книжный фестиваль на Енисее.
Третий Книжный фестиваль на Енисее пройдёт в Красноярске 27 и 28 июня 2026 года при поддержке министерства культуры Красноярского края. В фестивале примут участие издающие и книгораспространяющие организации из регионов России и Красноярского края. Гостями фестиваля станут известные писатели, издатели, актёры, популяризаторы науки.
Основные направления фестиваля — книжная ярмарка, культурно-просветительская программа. Площадки фестиваля — Красноярская краевая научная библиотека, городские библиотеки и улица Дзержинского между пр. Мира и ул. К. Маркса.
27.06.2026 в 10.00.
Красноярск, ул. К. Маркса, 114.