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В Хабаровском крае юным певцам дали шанс заявить о себе на всю страну

Приём заявок на фестиваль «Время петь!» продлится до 1 июля.

В Хабаровском крае продолжается приём заявок на Первый дальневосточный детско-юношеский фестиваль-конкурс патриотической песни «Время петь!».

Новый творческий проект в своём МАХ канале заявил губернатор Дмитрий Демешин в Год единства народов России.

Участвовать в конкурсе могут солисты в возрасте от 7 до 18 лет из любого региона Дальнего Востока. Несмотря на то, что фестиваль проводится впервые, организаторы уже получили 28 заявок.

«Я инициировал его в Год единства народов России, чтобы дать молодым талантам возможность заявить о себе на всю страну», — отметил Дмитрий Демешин.

По словам главы региона, интерес к проекту уже проявили юные вокалисты из Бурятии, Амурской и Магаданской областей, Камчатского и Приморского краёв, а также из разных районов Хабаровского края.

Губернатор подчеркнул, что фестиваль призван не только открывать новые имена, но и воспитывать уважение к истории и культуре страны.

«Когда ребята выходят на большую сцену, они не просто соревнуются в вокале. Через творчество и патриотическую песню они учатся любить Родину, свою культуру, людей, живущих рядом», — написал Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале.

Также глава региона отметил значение подобных проектов для будущего Дальнего Востока и страны.

«Создавая условия для творчества сегодня — мы инвестируем в будущее: растим новое поколение артистов, педагогов и просто неравнодушных граждан, готовых трудиться на благо Отечества», — подчеркнул губернатор.

Приём заявок продлится до 1 июля включительно. Финальный концерт с участием победителей и лауреатов конкурса состоится 10 сентября на сцене Городского дворца культуры Хабаровска.