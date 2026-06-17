В Хабаровском крае юным певцам дали шанс заявить о себе на всю страну

В Хабаровском крае продолжается приём заявок на Первый дальневосточный детско-юношеский фестиваль-конкурс патриотической песни «Время петь!».
Новый творческий проект в своём МАХ канале заявил губернатор Дмитрий Демешин в Год единства народов России.
Участвовать в конкурсе могут солисты в возрасте от 7 до 18 лет из любого региона Дальнего Востока. Несмотря на то, что фестиваль проводится впервые, организаторы уже получили 28 заявок.
«Я инициировал его в Год единства народов России, чтобы дать молодым талантам возможность заявить о себе на всю страну», — отметил Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, интерес к проекту уже проявили юные вокалисты из Бурятии, Амурской и Магаданской областей, Камчатского и Приморского краёв, а также из разных районов Хабаровского края.
Губернатор подчеркнул, что фестиваль призван не только открывать новые имена, но и воспитывать уважение к истории и культуре страны.
«Когда ребята выходят на большую сцену, они не просто соревнуются в вокале. Через творчество и патриотическую песню они учатся любить Родину, свою культуру, людей, живущих рядом», — написал Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале.
Также глава региона отметил значение подобных проектов для будущего Дальнего Востока и страны.
«Создавая условия для творчества сегодня — мы инвестируем в будущее: растим новое поколение артистов, педагогов и просто неравнодушных граждан, готовых трудиться на благо Отечества», — подчеркнул губернатор.
Приём заявок продлится до 1 июля включительно. Финальный концерт с участием победителей и лауреатов конкурса состоится 10 сентября на сцене Городского дворца культуры Хабаровска.