В Красноярском крае 18 июня ожидаются заморозки до −2 градусов

18 и 19 июня в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидаются заморозки до −2 градусов. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.
Кроме того, в центральных МО края, Хакасии и Туве сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
Спасатели просят убедиться в исправном состоянии печи или электрообогревателя. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям.
Ранее мы писали, что на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий.