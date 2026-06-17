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В Красноярском крае 18 июня ожидаются заморозки до −2 градусов

18 июня в центральных и южных МО Красноярского края местами ожидаются заморозки.

Источник: Комсомольская правда

18 и 19 июня в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидаются заморозки до −2 градусов. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, в центральных МО края, Хакасии и Туве сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Спасатели просят убедиться в исправном состоянии печи или электрообогревателя. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Ранее мы писали, что на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий.