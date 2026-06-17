В центре Костромы установили мини-копию памятника Михаилу Романову

Миниатюрный макет исторического памятника Михаилу Романову появился у входа в Костромской кремль. Новая достопримечательность уже включена в туристические маршруты по Костроме, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в областном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Макет высотой около 80 сантиметров размещен на гранитном постаменте под стеклянным куполом с подсветкой. Композиция представляет собой бюст Михаила Романова и фигуру Ивана Сусанина, который стоит на колене, обращаясь с молитвой к землякам. Макет памятника выполнен с высокой детализацией: проработаны черты лица, царские регалии и элементы одежды. Автор произведения — заслуженный художник России Олег Молчанов.
Скульптура воспроизводит оригинальный монумент, созданный Василием Демут-Малиновским и установленный в Костроме более 100 лет назад, но не сохранившийся до наших дней. Аналогичный макет планируют разместить и на Сусанинской площади в центре города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.