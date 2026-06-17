Нижегородские лесники хвастаются собранными ведрами земляники

Лето в самом разгаре, и нижегородцы активно ездят в лес в поисках вкусной добычи. По словам лесников, в Нижегородской области уже поспела земляника — на тихую охоту отправляются из самых разных районов. Где самые «земляничные» места — рассказываем в этом материале.
Так, нижегородка Светлана поделилась, что накануне, 16 мая, она нашла в лесу полянку, где смогла набрать четыре литра земляники. Это было в Дальнеконстантиновском районе.
А вот Сергей вместе с группой знакомых съездил в лес в Кстовском районе и, не смотря на дождь, смог набрать 35 литров на четверых.
«Не страшны нам ни дождь, ни слякоть… Скатались после работы на три часика», — написал нижегородец в описании к фотографиям. Крупные ягоды также попались лесникам в Сергачском районе. Большие ведра земляники вывозят и из Кстовского района. Другие лесники отмечают, что местами ягода еще зеленая, и ей нужно доспеть.
«Спеет здесь раньше, но все равно рановато. Народу уже много, все везде потрогали, поспеть ей не дадут», — добавила Вика.