Нижегородские лесники хвастаются собранными ведрами земляники

«Не страшны нам ни дождь, ни слякоть… Скатались после работы на три часика», — написал нижегородец в описании к фотографиям. Крупные ягоды также попались лесникам в Сергачском районе. Большие ведра земляники вывозят и из Кстовского района. Другие лесники отмечают, что местами ягода еще зеленая, и ей нужно доспеть.