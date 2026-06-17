Автоэксперты рассказали, опасен ли бензин Евро‑3 для машин

Игорь Моржаретто, эксперт в области автомобилестроения, отметил, что топливо класса Евро-3 будет продаваться не на всех заправках. Основное различие между стандартами Евро-3 и Евро-5 заключается в высоком содержании серы в бензине Евро-3. Для новых автомобилей разовое использование такого топлива допустимо, но постоянное его применение может привести к негативным последствиям. На старых автомобилях заправка топливом устаревшего стандарта не вызовет серьёзных проблем.