Автоэксперты рассказали, опасен ли бензин Евро‑3 для машин

На некоторых автозаправочных станциях планируется начать продажу бензина класса Евро-3, хотя в России должен реализовываться бензин класса Евро-5. Более того, возникают проблемы с поставками бензина марки АИ-95. Эксперты рассказали «Российской газете», можно ли заменить АИ-95 бензином с более низким октановым числом или более низкого качества.
Игорь Моржаретто, эксперт в области автомобилестроения, отметил, что топливо класса Евро-3 будет продаваться не на всех заправках. Основное различие между стандартами Евро-3 и Евро-5 заключается в высоком содержании серы в бензине Евро-3. Для новых автомобилей разовое использование такого топлива допустимо, но постоянное его применение может привести к негативным последствиям. На старых автомобилях заправка топливом устаревшего стандарта не вызовет серьёзных проблем.
Если на АЗС нет бензина марки АИ-95, использование которого прописано в техпаспорте, в случае острой необходимости можно залить бензин марки АИ-92. Это не нанесёт серьёзного вреда двигателю и другим системам автомобиля, но регулярное использование топлива с более низким октановым числом может привести к проблемам.
Юрий Пархоменко, генеральный директор испытательной лаборатории, подчеркнул, что топливо, превышающее заявленное производителем октановое число на пару единиц, можно использовать в современных автомобилях на короткое время. В таких автомобилях установлены датчики и устройства, защищающие двигатель. Однако после использования такого топлива необходимо заправить автомобиль качественным бензином.
В прошлом владельцы старых советских автомобилей сталкивались с проблемой отсутствия бензина марки АИ-93, который был дороже бензина марки АИ-72. Чтобы избежать проблем, некоторые автомобилисты устанавливали дополнительные прокладки между блоком двигателя и его головкой, что позволяло использовать бензин более низкого качества.
Юрий Пархоменко считает, что использование топлива класса Евро-3 может привести к быстрому износу двигателя, топливной системы, бензонасоса, форсунок и катализатора. Катализатор, содержащий платину, особенно подвержен повреждениям из-за повышенной температуры, что может привести к его плавлению. Также существует риск возникновения ошибок в блоке управления двигателем из-за сажевого фильтра. Ремонт этих систем может быть очень дорогостоящим.
Частое использование топлива низкого качества или несоответствующего октанового числа может привести к увеличению расхода топлива и более частой замене свечей зажигания.
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов добавил, что основная опасность не в ухудшении работы автомобиля, а в том, что длительное использование топлива стандарта Евро-3 приводит к ускоренному износу двигателя, масла, выхлопной системы и экологических систем контроля. Это особенно критично для современных автомобилей, рассчитанных на стандарт Евро-5.