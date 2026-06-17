В городе Котовске Тамбовской области создадут современный детский центр

Для комфортного пребывания детей в центр уже закупили оборудование и мебель. Специалисты внедрили мультимедийную систему для проведения обучающих игр и викторин. Интерактивные песочница и стены позволят детям в игровой форме знакомиться с окружающим миром, развивать воображение, мелкую моторику и навыки работы в команде. Кроме того, юные посетители центра будут осваивать образовательные программы по истории России, государственным символам, подвигам героев и важным историческим событиям.