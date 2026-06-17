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В городе Котовске Тамбовской области создадут современный детский центр

Там подрастающее поколение будет формировать интерес к отечественной истории и культуре, развивать свои творческие способности.

Детский культурно-просветительский центр «ЭкспоУм» создадут в музейном историко-просветительном образовательном комплексе в городе Котовске при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Тамбовской области.

На базе нового пространства дети и подростки будут формировать интерес к отечественной истории и культуре, развивать свои творческие способности. Для этого там собираются проводить мастер-классы, тематические занятия и экскурсии.

Для комфортного пребывания детей в центр уже закупили оборудование и мебель. Специалисты внедрили мультимедийную систему для проведения обучающих игр и викторин. Интерактивные песочница и стены позволят детям в игровой форме знакомиться с окружающим миром, развивать воображение, мелкую моторику и навыки работы в команде. Кроме того, юные посетители центра будут осваивать образовательные программы по истории России, государственным символам, подвигам героев и важным историческим событиям.

«Все дети уникальны. Наша задача — помочь каждому из них раскрыть свой творческий потенциал и научиться верить в свои силы. Детский центр станет именно тем местом, где подрастающее поколение Котовска сможет развить свое творческое мышление и креативность», — отметила директор музейного комплекса Наталия Мандрыкина.

Создание подобного пространства способствует не только популяризации музейных коллекций, но и формированию у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, уважения к ее истории и традициям, подчеркнули в Министерстве культуры Тамбовской области. Всего в регионе планируют создать пять таких центров.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.