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Власти признали здание крытого рынка в Черняховске объектом культурного наследия

Речь идет о здании 1928 года постройки на улице Садовой, 4.

Здание крытого рынка в Черняховске включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного (муниципального) значения. Соответствующий приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о здании 1928 года постройки на улице Садовой, 4. Одновременно власти утвердили предмет охраны объекта, границы его территории и режим использования.

Согласно документу, охранный статус получили объемно-планировочное решение здания, его исторический облик и конструктивные элементы. Под охрану, в частности, попали галерея с портиками вдоль южного фасада, сложная ступенчатая крыша, декоративное оформление главного входа, исторические лестницы, железобетонные колонны и опоры, а также многочисленные оконные и дверные проемы различных форматов.

В предмет охраны также включены архитектурные особенности здания, построенного на склоне и состоящего из нескольких разноэтажных объемов. В документации отмечается, что центральная часть рынка имеет три яруса естественного освещения, а вдоль южного фасада устроена крытая галерея с наружными лестницами и угловыми портиками.

Приказом также установлен режим охраны территории памятника. В границах объекта запрещается новое капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих зданий, проведение земляных и строительных работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия, а также хозяйственная деятельность, способная нанести ущерб памятнику.

Здание рынка, 2022 г., фото: сайт Prussia39.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2025 года здание получило положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в реестр ОКН. В экспертном заключении отмечалось, что это единственный сохранившийся в Калининградской области объект, специально построенный для размещения крытого городского рынка.

«Согласно информации, содержащейся в Немецкой строительной газете (Deutsche Bauzeitung), являвшейся печатным органом строительной ассоциации и занимавшейся обзором тенденций развития мировой архитектуры и строительства, строительство крытого рынка в Инстербурге (ныне Черняховск — прим. “Нового Калининграда”) было осуществлено в 1927—1928 гг. Автором проекта выступил архитектор из Инстербурга Вальтер Брош, входивший в окружение архитектора Ганса Шаруна и состоявший в созданном по инициативе последнего творческом союзе Инстербурга, куда входили местные архитекторы и художники», — сообщалось в экспертизе.

Здание пережило боевые действия 1945 года. 1 июня 1949 года решением горисполкома на этой площадке открылся Черняховский колхозный рынок, где продолжал функционировать крытый павильон. На момент проведения экспертизы объект используется как торговые помещения.

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