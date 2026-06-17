Власти признали здание крытого рынка в Черняховске объектом культурного наследия

«Согласно информации, содержащейся в Немецкой строительной газете (Deutsche Bauzeitung), являвшейся печатным органом строительной ассоциации и занимавшейся обзором тенденций развития мировой архитектуры и строительства, строительство крытого рынка в Инстербурге (ныне Черняховск — прим. “Нового Калининграда”) было осуществлено в 1927—1928 гг. Автором проекта выступил архитектор из Инстербурга Вальтер Брош, входивший в окружение архитектора Ганса Шаруна и состоявший в созданном по инициативе последнего творческом союзе Инстербурга, куда входили местные архитекторы и художники», — сообщалось в экспертизе.