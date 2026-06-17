Атмахов: администрация Городецкого округа готова принять бесхозное гидротехническое сооружение в свою собственность

«Сегодня мы наметили конкретные шаги: на сегодняшний день есть два лица — один федеральный орган, который, по мнению суда, является собственником объекта, но который не желает принимать его в собственность, и администрация Городецкого округа, которая готова принять бесхозное гидротехническое сооружение в свою собственность, но суд не дает такой возможности. Надеемся, что точка будет поставлена после рассмотрения иска природоохранной прокуратуры. Сейчас важно юридически определить собственника объекта, чтобы объект не оставался ничьим. Тогда мы сможем провести необходимые работы и дать жителям четкий ответ — кто отвечает за ситуацию и как предотвратить подтопления в будущем. Главное — не допускать, чтобы такие проблемы оставались без решения», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.