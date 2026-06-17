Атмахов: администрация Городецкого округа готова принять бесхозное гидротехническое сооружение в свою собственность

16 июня в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось рабочее совещание, организованное комитетом по экологии и природным ресурсам. Встречу провел председатель комитета Владислав Атмахов. Главной темой обсуждения стала ситуация с гидротехническим сооружением (ГТС) на реке Санда в районе деревни Чуркино, а также затопление территорий в Городецком муниципальном округе.
В ходе встречи были озвучены результаты запросов, направленных комитетом. Так, выяснилось, что с 2017 года рыбоводный участок на реке Санда находился в аренде у ООО «Рыбный край» для осуществления пастбищной аквакультуры. В конце 2025 года природоохранная прокуратура выявила нарушения при сбросе воды из пруда. Однако, как пояснил директор организации, слив не производился, а причиной стало повреждение запорного механизма плотины, из-за которого вода стала уходить бесконтрольно. Кроме того, он заявил, что об этом еще в ноябре 2025 года уведомили администрацию района.
Особое внимание участники совещания уделили вопросу собственности на ГТС. Ранее по решению Городецкого суда объект был зарегистрирован за муниципальным образованием, однако впоследствии Нижегородский областной суд отменил это решение из-за притязаний со стороны сельскохозяйственного кооператива «Возрождение», исковые требования которого о признании прав собственности на указанный объект решением суда также были отклонены. Последующие попытки администрации Городецкого муниципального района о признании права собственности на указанный объект также не увенчались успехом. В настоящее время ГТС на реке Санда остается бесхозяйным. При этом суд указал, что плотина находится непосредственно в русле реки и является её частью, а значит, по закону такое сооружение относится к федеральной собственности. Однако на практике этот вопрос так и не урегулирован: объект остается ничьим.
Вместе с тем Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура уже направила исковое заявление в суд об обязании Росимущества принять объект в собственность.
По итогам обсуждения была достигнута договоренность о дальнейших совместных действиях. Администрация Городецкого муниципального округа по-прежнему выражает готовность принять ГТС в муниципальную собственность и обратилась к прокуратуре с предложением привлечь муниципалитет в качестве третьего лица к судебному процессу с Росимуществом. Это позволит законодательно закрепить статус объекта и провести необходимые работы по ремонту ГТС и принятию мер по предотвращению подтоплений в будущем.
«Сегодня мы наметили конкретные шаги: на сегодняшний день есть два лица — один федеральный орган, который, по мнению суда, является собственником объекта, но который не желает принимать его в собственность, и администрация Городецкого округа, которая готова принять бесхозное гидротехническое сооружение в свою собственность, но суд не дает такой возможности. Надеемся, что точка будет поставлена после рассмотрения иска природоохранной прокуратуры. Сейчас важно юридически определить собственника объекта, чтобы объект не оставался ничьим. Тогда мы сможем провести необходимые работы и дать жителям четкий ответ — кто отвечает за ситуацию и как предотвратить подтопления в будущем. Главное — не допускать, чтобы такие проблемы оставались без решения», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.
Ранее сообщалось о том, что Волжско-Окское управление Ростехнадзора провело проверку состояния плотины на реке Санде в селе Зиняки Городецкого округа, которая, по предположению жителей, могла стать причиной масштабного затопления ряда населенных пунктов ниже по течению.