Более 400 млн рублей выделено на благоустройство семи общественных пространств в Нижнем Новгороде

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Нижнем Новгороде реализуют программу «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство семи общественных пространств из бюджетов всех уровней выделено 404,12 млн рублей. Ход работ обсудили на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода, которое прошло 16 июня.
О текущем этапе реализации программы рассказал исполняющий обязанности директора департамента благоустройства Алексей Краснов. Активно ведутся работы в разных районах:
Парк имени 777‑летия Нижнего Новгорода. Во вторую очередь здесь до конца лета планируют завершить монтаж амфитеатра, обустроить скейт‑парк, высадить зеленые насаждения, отремонтировать ограждение, установить светодиодное освещение, скамейки, урны, теннисные столы, а также малые архитектурные формы для пляжной и детской игровой зон. Сквер имени Космонавта Комарова. Работы первой очереди должны быть завершены к середине августа. Сейчас подрядчик занимается устройством покрытий. В сквере появятся лавочки, урны, качели, теннисные столы и будут проведены работы по озеленению. Зеленая зона напротив ЖК «Корабли». Концепция первой очереди предполагает создание детской игровой зоны и системы наружного освещения, устройство покрытий, установку лавочек, урн, качелей, теннисных столов, хоккейной коробки, а также посев газона. Срок выполнения — до середины августа. Территория между улицами Садовой и Светлой в деревне Малая Ельня Кстовского района. Уже началась планировка участка. К середине августа здесь обустроят детскую игровую и спортивную зоны, установят наружное освещение, лавочки и урны. Город Кстово. Ведется работа еще на трех участках: до конца июля планируют благоустроить территорию по бульвару Нефтепереработчиков и пешеходную зону по проспекту Победы, а до середины августа — откос в поселке Приволжский.
На заседании прозвучали предложения по дальнейшему развитию программы. Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Сивохин выступил с инициативой расширить финансирование и включить в программу дворовые территории.
Председатель комитета Законодательного собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов поддержал идею и попросил оперативно подготовить предложения, а также уточнить сроки эксплуатации ранее построенных детских площадок.
Депутат Мария Кузнецова обратила внимание на проблему демонтажа детских площадок по истечении пяти лет эксплуатации. Она предложила закрепить в нормативных документах правило, согласно которому решение о сносе оборудования должно основываться не на формальном истечении паспортного срока, а на комплексной оценке реального состояния конструкций.
Председатель комиссии Павел Пашинин отметил высокую востребованность программы среди жителей региона. Он подчеркнул важность того, чтобы обновленные общественные пространства служили нижегородцам долгие годы, и призвал направить предложения по увеличению федерального финансирования — это позволит в следующем году охватить благоустройством еще больше территорий. Все наработки планируется передать федеральному координатору проекта по Нижегородской области Роману Любарскому.