Более 400 млн рублей выделено на благоустройство семи общественных пространств в Нижнем Новгороде

Парк имени 777‑летия Нижнего Новгорода. Во вторую очередь здесь до конца лета планируют завершить монтаж амфитеатра, обустроить скейт‑парк, высадить зеленые насаждения, отремонтировать ограждение, установить светодиодное освещение, скамейки, урны, теннисные столы, а также малые архитектурные формы для пляжной и детской игровой зон. Сквер имени Космонавта Комарова. Работы первой очереди должны быть завершены к середине августа. Сейчас подрядчик занимается устройством покрытий. В сквере появятся лавочки, урны, качели, теннисные столы и будут проведены работы по озеленению. Зеленая зона напротив ЖК «Корабли». Концепция первой очереди предполагает создание детской игровой зоны и системы наружного освещения, устройство покрытий, установку лавочек, урн, качелей, теннисных столов, хоккейной коробки, а также посев газона. Срок выполнения — до середины августа. Территория между улицами Садовой и Светлой в деревне Малая Ельня Кстовского района. Уже началась планировка участка. К середине августа здесь обустроят детскую игровую и спортивную зоны, установят наружное освещение, лавочки и урны. Город Кстово. Ведется работа еще на трех участках: до конца июля планируют благоустроить территорию по бульвару Нефтепереработчиков и пешеходную зону по проспекту Победы, а до середины августа — откос в поселке Приволжский.