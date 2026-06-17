Непривитых коров- «нелегалов» обнаружили в Волгоградской области

Как уточнили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в документах содержались данные о 17 животных, при этом сведения об их вакцинации отсутствовали. При выездной проверке хозяйства выяснилось, что на самом деле в наличие находится 25 голов КРС.