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Заморозки до −2 градусов ожидаются в Красноярском крае в ближайшие дни

Также в центральных округах региона сохранится высокая пожарная опасность.

В центральных округах Красноярского края — чрезвычайная пожарная опасность и заморозки до −2°. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

18−19 июня в центральных округах Красноярского края местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, в Эвенкии также ожидается высокий уровень риска.

Разводить костры, сжигать траву и мусор, проводить огневые работы на открытом воздухе строго запрещено.

В эти же дни в центральных и южных территориях прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до −2 градусов.

Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 62,5 тысяч га.

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