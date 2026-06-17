Заморозки до −2 градусов ожидаются в Красноярском крае в ближайшие дни

В центральных округах Красноярского края — чрезвычайная пожарная опасность и заморозки до −2°. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
18−19 июня в центральных округах Красноярского края местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, в Эвенкии также ожидается высокий уровень риска.
Разводить костры, сжигать траву и мусор, проводить огневые работы на открытом воздухе строго запрещено.
В эти же дни в центральных и южных территориях прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до −2 градусов.
Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 62,5 тысяч га.
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