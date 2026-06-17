Калининградская область второй год растёт быстрее страны по налоговым доходам

исполнению бюджета за 2025 год. Министр финансов региона Виктор Порембский доложил: доходы областного бюджета составили 144,1 млрд рублей — на 3,8 млрд больше плана. Расходы профинансированы в объёме 138,3 млрд рублей, исполнение — 97%. Профицит — 5,8 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета достигли почти 134 млрд рублей. Прирост к 2024 году — 12,4%. Для сравнения: среднероссийский показатель — около 5,4%. Регион опережает страну почти на семь процентных пунктов. Второй год подряд.
В областную казну поступило более 100 млрд рублей налогов и неналоговых доходов — 75% всех поступлений консолидированного бюджета. Динамика — 13,6%.
Федеральная помощь составила 42,5 млрд рублей (30% доходов). Самые крупные трансферты: 12,8 млрд — в дорожный фонд (из них около 10 млрд — на строительство Северного обхода и разводного моста в Калининграде, 1,8 млрд — на капремонт дорог). 9 млрд — на поддержку рынка труда. 3,4 млрд — дотация.
Министр финансов отметил: в 2026 году уровень бюджетной обеспеченности превысил порог, дающий право на дотацию. С 2028 года регион перестанет её получать. Доля софинансирования целевых трансфертов из федерации уменьшится. Нагрузка на областной бюджет возрастёт.
Расходы бюджета: 25,6 млрд рублей (19%) — бюджетные инвестиции. Рост к 2024 году — 21%. На финансирование государственных услуг направили почти 38 млрд. Существенная часть — оплата труда бюджетников.
Здравоохранение: более 34 млрд рублей. Из областного бюджета — 12,3 млрд. На специализированные виды медицинских услуг — 3,8 млрд. На развитие материально-технической базы — 2,9 млрд. Лекарственное обеспечение льготников — 3,6 млрд. За три года эти расходы выросли в 1,6 раза. Взнос в федеральный фонд ОМС за неработающее население — 6,3 млрд (рост 12,9%).
Социальная поддержка: 12,7 млрд. На семьи с детьми — 6,5 млрд. Ежемесячные выплаты ветеранам и доплаты к пенсии — 4 млрд. Оплата услуг ЖКХ — 1 млрд. Социальный контракт — 456 млн.
ЖКХ, дороги, благоустройство, экология, защита побережья: более 39 млрд. Из них 15,5 млрд — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Субсидирование экономики — 8,1 млрд (6,3% расходов). Финансовая помощь муниципалитетам — 16,7 млрд.
Главные цифры: профицит 5,8 млрд, рост доходов выше среднего по стране, снижение долга до 18% от налоговых и неналоговых доходов (коммерческие заимствования — 1,2%). Регион живёт по средствам. И даже с запасом. Но с 2028 года федеральная поддержка сократится. Как область справится — увидим. Пока что — сдержанный оптимизм и взвешенная политика. По крайней мере, на бумаге.