Калининградская область второй год растёт быстрее страны по налоговым доходам

Главные цифры: профицит 5,8 млрд, рост доходов выше среднего по стране, снижение долга до 18% от налоговых и неналоговых доходов (коммерческие заимствования — 1,2%). Регион живёт по средствам. И даже с запасом. Но с 2028 года федеральная поддержка сократится. Как область справится — увидим. Пока что — сдержанный оптимизм и взвешенная политика. По крайней мере, на бумаге.