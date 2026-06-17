Калининградский таможенный пост посетили представители Минфина и Пробирной палаты

Визит приурочен к запуску пилотного проекта по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Проект утверждён указом президента от 22 сентября 2025 года и действует с 1 января 2026 года. Ответственным за реализацию назначен Минфин России.