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Калининградский таможенный пост посетили представители Минфина и Пробирной палаты

Калининградский акцизный таможенный пост посетила делегация из Москвы. Представители департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и.

Источник: ИА Прибыль Ru

драгоценных камней Минфина России Татьяна Третьякова и Ирина Кулаева, а также советник руководителя Федеральной пробирной палаты Владислав Киселенко ознакомились с работой поста.

Визит приурочен к запуску пилотного проекта по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Проект утверждён указом президента от 22 сентября 2025 года и действует с 1 января 2026 года. Ответственным за реализацию назначен Минфин России.

Гостей встречали начальник службы организации таможенного контроля областной таможни Олег Афинеевский, и.о. начальника акцизного поста Виталий Кушняк и его заместитель Ольга Анисимова.

Делегация осмотрела помещения поста, рабочие места инспекторов, склад временного хранения и специальное помещение для досмотра драгоценных металлов. Состоялась краткая рабочая встреча, на которой обсудили компетенцию поста по оформлению драгоценных металлов и сырьевых товаров, их содержащих.