Калининградка перевела 340 тыс. по QR-коду за франшизу, которую не получила

Она лишилась 340 тысяч рублей после общения с мошенниками.
Всё началось с объявления в социальной сети. Женщина увидела предложение о приобретении франшизы IT-компании. Заинтересовалась, перешла по ссылке и начала переписываться с неизвестными. В ходе общения злоумышленники убедили её перевести деньги по QR-коду. Сумма — 340 тысяч рублей.
После получения денег связь с мошенниками прервалась. Обещанные услуги, разумеется, не были предоставлены. Никакой IT-компании, судя по всему, не существовало.
Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция ищет злоумышленников.
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