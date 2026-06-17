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Калининградка перевела 340 тыс. по QR-коду за франшизу, которую не получила

В полицию Ленинградского района Калининграда обратилась 44-летняя местная жительница.

Источник: ИА Прибыль Ru

Она лишилась 340 тысяч рублей после общения с мошенниками.

Всё началось с объявления в социальной сети. Женщина увидела предложение о приобретении франшизы IT-компании. Заинтересовалась, перешла по ссылке и начала переписываться с неизвестными. В ходе общения злоумышленники убедили её перевести деньги по QR-коду. Сумма — 340 тысяч рублей.

После получения денег связь с мошенниками прервалась. Обещанные услуги, разумеется, не были предоставлены. Никакой IT-компании, судя по всему, не существовало.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция ищет злоумышленников.

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