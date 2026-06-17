Калининградка перевела 340 тыс. по QR-коду за франшизу, которую не получила

Всё началось с объявления в социальной сети. Женщина увидела предложение о приобретении франшизы IT-компании. Заинтересовалась, перешла по ссылке и начала переписываться с неизвестными. В ходе общения злоумышленники убедили её перевести деньги по QR-коду. Сумма — 340 тысяч рублей.