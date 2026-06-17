Таможня предупредила о штрафах до 30 тысяч за ошибки в отчётах о товарах

Таможня особо подчёркивает: сам факт принятия отчёта с недостоверными сведениями не освобождает от ответственности. Даже если инспектор не заметил ошибку или не усомнился в данных, штраф всё равно могут выписать позже. Внимательность при заполнении отчётности — единственный способ избежать санкций. Проверяйте каждый пункт, включая прицепы и их вес. Иначе — деньги в бюджет, а не в ваш карман.