Таможня предупредила о штрафах до 30 тысяч за ошибки в отчётах о товарах

требования к предоставлению отчётности владельцами складов временного хранения и лицами, получившими разрешение на временное хранение товаров.
Порядок, формы и сроки отчётности установлены приказом ФТС России от 18 марта 2019 года № 444. Ведомство акцентирует: в отчётах необходимо отражать сведения обо всех транспортных средствах, включая прицепы, с указанием веса каждого из них, а также о всех перемещаемых товарах.
Непредставление отчётности, нарушение сроков или указание недостоверных сведений влекут административную ответственность по статье 16.15 КоАП РФ. Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 5 до 30 тысяч рублей.
Таможня особо подчёркивает: сам факт принятия отчёта с недостоверными сведениями не освобождает от ответственности. Даже если инспектор не заметил ошибку или не усомнился в данных, штраф всё равно могут выписать позже. Внимательность при заполнении отчётности — единственный способ избежать санкций. Проверяйте каждый пункт, включая прицепы и их вес. Иначе — деньги в бюджет, а не в ваш карман.