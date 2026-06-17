От атак ВСУ на Белгородскую область за сутки один человек погиб, шестеро ранены

в районе села Черемошное Белгородского округа при атаке дрона на «Газель» пострадали два человека. В городской больнице № 2 Белгорода после полного обследования одного из них отпустили домой за отсутствием диагноза. Вторая раненая госпитализирована в профильное отделение;