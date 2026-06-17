От атак ВСУ на Белгородскую область за сутки один человек погиб, шестеро ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 87 раз. Ударам подверглись 12 муниципалитетов. Один человек погиб, еще шесть пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
По данным главы региона, ВСУ совершили три обстрела с применением авиационных и артиллерийских средств, а также четыре сброса взрывных устройств с БПЛА. Средствами противовоздушной обороны и привлеченными подразделениями уничтожено 126 дронов.
В селе Красная Нива Белгородского округа оперативные службы нашли погибшего человека. Предварительно, он получил смертельные ранения в результате атаки БПЛА. Обстоятельства и дата происшествия уточняются.
Региональный оперативный штаб предоставил информацию о пострадавших при атаках ВСУ:
в районе села Черемошное Белгородского округа при атаке дрона на «Газель» пострадали два человека. В городской больнице № 2 Белгорода после полного обследования одного из них отпустили домой за отсутствием диагноза. Вторая раненая госпитализирована в профильное отделение;
в селе Погромец Волоконовского округа из-за атаки беспилотника на транспортное средство пострадали двое — их доставили в Валуйскую ЦРБ;
в поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате детонации дрона ранен мирный житель. Он лечится дома;
в поселке Пролетарском Ракитянского округа от детонации беспилотника пострадал человек. Его отпустили на амбулаторное лечение;
в городе Шебекино Шебекинского округа из-за детонации дрона ранен мирный житель. Пострадавший находится на стационарном лечении в областной клинической больнице.
Сутками ранее при ударах ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек.