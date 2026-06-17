Глеб Никитин наградил 58 нижегородцев и коллектив предприятия

58 жителей Нижегородской области удостоились государственных и региональных наград за выдающиеся профессиональные достижения, высокую гражданскую активность и весомый вклад в социально‑экономическое развитие региона и страны. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который лично вручил награды.
Торжественная церемония прошла в музее‑усадьбе Рукавишниковых. Среди награждённых — руководители с богатым управленческим опытом, от решений которых зависит работа крупных предприятий, а также рядовые сотрудники, заслужившие признание многолетним добросовестным трудом.
В числе отмеченных — специалисты ключевых промышленных отраслей, которыми славится Нижегородская область, представители аграрного сектора, медики, деятели искусства, педагоги, сотрудники органов государственной и муниципальной власти, депутаты. Особое место заняли работники оборонного комплекса.
Коллективу промышленного предприятия «Гидромаш» имени В. И. Лузянина вручили Орден «За доблестный труд».
Ранее Владимир Путин наградил главврача Нижегородского онкоцентра.