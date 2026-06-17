Глеб Никитин наградил 58 нижегородцев и коллектив предприятия

58 жителей Нижегородской области удостоились государственных и региональных наград за выдающиеся профессиональные достижения, высокую гражданскую активность и весомый вклад в социально‑экономическое развитие региона и страны. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который лично вручил награды.