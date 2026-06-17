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OC: В Японии создали самую тонкую шоколадку в мире

Разработка рецепта самого тонкого шоколада в мире заняла полтора года.

Источник: Комсомольская правда

В Токио создали самый тонкий шоколад в мире — его толщина составляет всего 0,03 миллиметра. Уникальный десерт под названием Corteccia производит кондитерская MATTE Bottega del Cioccolato и продается в столице Японии, пишет сайт Oddity Central.

Разработка рецепта заняла полтора года. Внешне сладость напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку. Добиться такого эффекта позволила уникальная машина, способная прессовать шоколад в сверхтонкий слой. Агрегат был создан Маттео Санкликки совместно с местным специалистом по оборудованию. Главная цель создателей — добиться уникальной текстуры: шоколад должен таять мгновенно при контакте с языком.

Как писал KP.RU, ранее ученые из японского Университета Тохоку разработали новый аккумулятор, работающий в 400 раз дольше стандартного.