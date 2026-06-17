OC: В Японии создали самую тонкую шоколадку в мире

Разработка рецепта заняла полтора года. Внешне сладость напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку. Добиться такого эффекта позволила уникальная машина, способная прессовать шоколад в сверхтонкий слой. Агрегат был создан Маттео Санкликки совместно с местным специалистом по оборудованию. Главная цель создателей — добиться уникальной текстуры: шоколад должен таять мгновенно при контакте с языком.