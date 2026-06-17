В Ростове-на-Дону провели противоаварийные работы в Доме с ангелами

Подрядная организация СК Империя выполнила часть первичных противоаварийных и консервационных работ в доме с ангелами в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на администрацию города. Здание сохраняет статус закрытого для посещений.