Житель Городца лишился 13 000 рублей при попытке купить игровой аккаунт

27-летний геймер из Городца лишился 13 000 рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Молодой человек нашел в мессенджере объявление о продаже игрового аккаунта и связался с «продавцом». После обсуждения всех деталей он перевел на указанные реквизиты 13 000 рублей. Когда мошенники получили деньги, они потребовали дополнительно перевести сумму для «разблокировки» платежа.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее мы писали, что саровчанка лишилась 15 тысяч рублей при попытке «раскрутить» группу в соцсети.