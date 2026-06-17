Житель Городца лишился 13 000 рублей при попытке купить игровой аккаунт

Молодой человек нашел в мессенджере объявление о продаже игрового аккаунта и связался с «продавцом». После обсуждения всех деталей он перевел на указанные реквизиты 13 000 рублей. Когда мошенники получили деньги, они потребовали дополнительно перевести сумму для «разблокировки» платежа.