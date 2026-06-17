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На центральном пляже Красноярска обновили песок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На центральном пляже Татышев-парка в районе Октябрьского моста обновили покрытие — сюда завезли свежий песок. Теперь зона отдыха стала более комфортной для горожан.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На центральном пляже Татышев-парка в районе Октябрьского моста обновили покрытие — сюда завезли свежий песок. Теперь зона отдыха стала более комфортной для горожан.

В парке также напомнили о правилах безопасности у воды. Посетителей просят внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра и в случае экстренной ситуации обращаться к спасателям или звонить по номеру 112.

В жаркую погоду рекомендуется брать с собой воду и использовать средства защиты от солнца.

При этом на территории пляжа действуют ограничения: запрещены алкоголь и курение, нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и купаться в зонах с запрещающими знаками. Также гостей просят не приходить на пляж с домашними животными.

Администрация призывает посетителей соблюдать правила безопасности и бережно относиться к собственному здоровью.