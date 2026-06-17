В Госдуме предложили ежегодно предоставлять семьям сто часов бесплатных услуг няни

— Прошу рассмотреть возможность внедрения программы «100 часов заботы», предусматривающей предоставление семьям с детьми в возрасте до трех лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года за счет средств господдержки, — уточнил парламентарий в письме.