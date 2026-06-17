В Госдуме предложили ежегодно предоставлять семьям сто часов бесплатных услуг няни

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни ежегодно. Он уже направил соответствующее обращение вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
— Прошу рассмотреть возможность внедрения программы «100 часов заботы», предусматривающей предоставление семьям с детьми в возрасте до трех лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года за счет средств господдержки, — уточнил парламентарий в письме.
Согласно инициативе, воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения, передает РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы предложили создать в России алиментный фонд. Идея заключается в том, чтобы обеспечить ребенка средствами в случае, если алиментщик более шести месяцев не выполняет свои обязательства.
В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты рассказали, почему мужчины даже с высоким заработком отказываются платить алименты и как выглядит психологический портрет таких «отцов».