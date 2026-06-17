Глава администрации Тайваня объявил о намерении создать эскадрилью беспилотников

Глава администрации Тайваня Уильям Лай объявил о намерении создать в июле эскадрилью беспилотников. Об этом в среду, 17 июня, сообщает газета Taipei Times.
Уточняется, что новое подразделение беспилотников будет создано при Командовании района Гуанду в рамках усилий по внедрению инновационных технологий в Вооруженные силы и укреплению обороностойкости острова.
— Мы не сдадимся перед лицом масштабных сокращений бюджета национальной обороны, а вместо этого поддержим силы страны, используя другой специальный акт или дополнительный бюджет, или увеличив общий бюджет, — сказал Уильям Лай, слова которого цитируют в материале.
7 июня Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от острова Тайвань. Это стало ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе.
В тот же день Вооруженные силы Тайваня приказали береговой охране Китая немедленно покинуть акваторию, которую Тайбэй считает своей. Военно-морские силы острова назвали действия китайской береговой охраны провокацией.