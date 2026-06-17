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Умер Роберт Турман, ученый и отец актрисы Умы Турман

Ученый Роберт Турман умер в возрасте 84 лет.

Умер Роберт Турман, выдающийся американский буддолог, профессор Колумбийского университета и отец актрисы Умы Турман. Ему было 84 года. Как пишет People, о смерти ученого сообщил культурный центр Tibet House US, соучредителем которого он являлся. Турман ушел из жизни утром 16 июня в Вудстоке, штат Нью-Йорк.

Более 30 лет, вплоть до 2020 года, ученый возглавлял кафедру индо-тибетских буддийских исследований в Колумбийском университете. В одном из интервью Турман отмечал, что тибетская культура основана на принципах индивидуализма, отказа от насилия, просветительства, альтруизма и эгалитаризма, и именно поэтому она заслуживает сохранения.

The New York Times называла Турмана ведущим американским экспертом по тибетскому буддизму, а журнал TIME включил его в список 25 самых влиятельных американцев 1997 года.

С 1967 года и до самой смерти ученый был женат на Нене Турман — матери Умы. У пары четверо детей.

Как писал KP.RU, ранее в возрасте 83 лет ушел из жизни известный британский журналист-расследователь и телеведущий Роджер Кук.