Умер Роберт Турман, ученый и отец актрисы Умы Турман

Более 30 лет, вплоть до 2020 года, ученый возглавлял кафедру индо-тибетских буддийских исследований в Колумбийском университете. В одном из интервью Турман отмечал, что тибетская культура основана на принципах индивидуализма, отказа от насилия, просветительства, альтруизма и эгалитаризма, и именно поэтому она заслуживает сохранения.