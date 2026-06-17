Масштабные исследования причин бесплодия начались в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде запустили масштабный научный проект, нацеленный на изучение одной из ключевых причин женского бесплодия — «тонкого эндометрия». При таком состоянии слизистая оболочка матки не способна обеспечить имплантацию эмбриона. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал Прессека».
Долгое время этот диагноз оставался сложной проблемой, поскольку традиционные методы диагностики отличались низкой точностью и доставляли пациенткам существенный дискомфорт.
Специалисты НИИ ЭО и БМТ ПИМУ из Нижнего Новгорода разрабатывают принципиально иной подход: вместо болезненных процедур планируется применять малоинвазивные технологии — оптическую томографию и лазерный мониторинг кровотока.
Кроме того, в рамках проекта в России впервые сформируют коллекцию клеточных культур на основе менструальной крови — это даст возможность исследовать патологию на уровне клеток. Для обработки и интерпретации полученных данных будет задействован искусственный интеллект.
По словам Марины Сироткиной, руководителя проекта, новые решения предоставят акушерам‑гинекологам и репродуктологам эффективный инструмент для оценки имплантационного потенциала эндометрия. Это откроет путь к персонализированной терапии и существенно увеличит вероятность наступления успешной беременности.
Ранее бессимптомный рак молочной железы обнаружили у нижегородки.