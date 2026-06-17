Биолог о том, как собирать, хранить и заваривать травы

Лето — это время, когда можно запастись природными лекарствами для поддержания здоровья.
Какие месяцы больше подходят для заготовки трав? Как правильно их сушить и хранить, чтобы холодным зимним вечером согреться чашечкой душистого и полезного чая? На эти и другие вопросы корреспонденту vrn.aif.ru ответила биолог Ольга Губанова.
Иван-чай, или кипрей узколистный.
Иван-чай, или по-научному кипрей узколистный, — это многолетнее растение, отличающееся продолжительным цветением, которое длится с начала лета до середины осени.
Собирать кипрей нужно в конце июня или начале июля, когда растение цветёт. Именно в этот период листья содержат наибольшее количество полезных веществ. Для чая собираются только листья с середины стебля. Срывайте их аккуратно, чтобы не повредить стебель. Чтобы чай был ароматным, можно собрать и соцветия. Заготавливать сырье нужно при сухой погоде. Лучше всего для этого подходят вечернее время, когда уже прохладно и не палит солнце, или утренние часы, когда высохнет роса.
При сборе листьев следите за тем, чтобы они были без насекомых, особенно без клопов. Делайте это в местах, удаленных от автомобильных трасс и города.
Сушить иван-чай можно несколькими способами. Но при любом из них нужно добиться выделения из листьев сока, способствующего ферментации. Без него чай не получится вкусным и ароматным.
Рекомендуется хранить иван-чай в «дышащей» упаковке: бумажном пакете, картонной коробке.
Чабрец.
Чабрец, или тимьян, собирают с мая по август. Лучше всего делать это до начала цветения, когда в траве максимальная концентрация эфирных масел. Самостоятельно собирать чабрец нужно вдали от дорог, промышленных предприятий и свалок. Свежий чабрец хранится до семи дней, поэтому лучше всего сразу его засушить. Сушить собранную траву можно на открытом воздухе в тени при температуре 25−35 градусов. Храните высушенное сырье в плотной закрытой таре в сухом темном месте не более двух лет.
Зверобой.
Зверобой предпочитает открытые солнечные места. Чаще всего зверобой можно встретить на сухих открытых полянах и опушках леса. Кусты зверобоя начинают своё развитие ранней весной, отдавая все свои силы на восстановление после холодов. Собирать же растение нужно в период его цветения — с июня по август.
У зверобоя довольно жёсткий стебель, поэтому для сбора лучше использовать секатор, острый нож, ножницы или серп. С одного кустика срезайте не больше двух—трех веточек, не трогая при этом корни. Это предотвратит гибель растения, разрастается оно неохотно. У зверобоя довольно жёсткий стебель, поэтому для сбора лучше использовать секатор.
Сушить можно разными способами: на открытом воздухе, в духовке или сушилке для овощей и фруктов. На хранение можно отправлять только хорошо высушенную траву. У неё должны крошиться листочки, а веточки ломаться с хрустом. При соблюдении всех правил вкус и аромат зверобоя сохранится в течение трех лет.
Мята.
Мяту для заготовки на зиму срезают, когда концентрация эфирных масел в тканях растения достигает максимума. Как правило, это время наступает во второй половине июля. Как только начинает цвести — пора собирать. Листья срезают на ⅓ длины, размером не менее 20−30 см, в сухую погоду. Когда утренняя роса обсохнет, можно срезать.
После срезки сырье перебирают, тщательно моют и обсушивают. Мяту удобно высушивать на свежем воздухе, в микроволновке, духовке, электросушилке или в обычных комнатных условиях.
Сырье можно сушить, разобрав на листочки, либо целыми пуками. Способ зависит от того, какие у вас возможности для качественной сушки и как вы будете хранить мяту. Если травы много, удобнее ее заготовить пучками.
Хранить сырье можно в любом удобном контейнере с герметичной крышкой. Тара должна быть сухой и чистой.
Правильно завариваем.
Для достижения максимальной пользы и аромата важны температура воды и время настаивания для извлечения активных веществ. Например, для большинства трав оптимальная температура составляет 90−95 градусов Цельсия. Это позволяет сохранить эфирные масла и полезные компоненты. Настаивать надо от пяти до 15 минут в зависимости от типа травы. Важно использовать качественные высушенные растения или свежие травы, так как они обеспечивают более насыщенный вкус и аромат.
Для заваривания необходимо использовать стеклянную или керамическую посуду. Нельзя настаивать травы слишком долго, это может привести к горечи и ухудшению вкуса.
Важно! Имеются противопоказания. Если вы планируете употреблять чай из лекарственных трав, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.