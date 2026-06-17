Биолог о том, как собирать, хранить и заваривать травы

Собирать кипрей нужно в конце июня или начале июля, когда растение цветёт. Именно в этот период листья содержат наибольшее количество полезных веществ. Для чая собираются только листья с середины стебля. Срывайте их аккуратно, чтобы не повредить стебель. Чтобы чай был ароматным, можно собрать и соцветия. Заготавливать сырье нужно при сухой погоде. Лучше всего для этого подходят вечернее время, когда уже прохладно и не палит солнце, или утренние часы, когда высохнет роса.