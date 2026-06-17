Хабаровчанам в четверг придётся прихватить с собой зонты

Характер погоды на этой неделе складывается неустойчивым, а потому в перерывах между принятием солнечных ванн, хабаровчане могут намокнуть под дождем, предупреждает ИА «Хабаровский край сегодня». Как, например, завтра, 18 июня, когда в краевой столице ожидается дождь.
Осадки пройдут и ночью при температуре воздуха +15..+17 °C, и днем при показателях +21..+23 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 5−10 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре дождь будет небольшим и прогнозируется только в обеденные часы. Температура ожидается в пределах +13..+15 °C ночью и +22..+24 °C днем. Ветер слабый, южного направления.
Ночью дождь, а днем — уже не такие интенсивные осадки пройдут и на юге края. Температура достигнет +15..+17 °C и +22..+24 °C соответственно. Ветер южного сектора, 2−7 м/c.
А вот до севера региона дожди практически не достанут, здесь будет преобладать погода без осадков. Юго-восточный, восточный ветер ожидается от слабого до умеренного. Ночью столбик термометра покажет +2…+12°C, днем воздух прогреется до +8..+23°C.
Судя по гидрологическому прогнозу, температура воды в Амуре у Хабаровска дошла до +20,8°C, а уровень воды в реке находится у отметки 154 см. Для Комсомольска-на-Амуре актуально значение 127 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре специалисты фиксируют достижение отметки 120 см.