Хабаровчанам в четверг придётся прихватить с собой зонты

Характер погоды на этой неделе складывается неустойчивым, а потому в перерывах между принятием солнечных ванн, хабаровчане могут намокнуть под дождем, предупреждает ИА «Хабаровский край сегодня». Как, например, завтра, 18 июня, когда в краевой столице ожидается дождь.