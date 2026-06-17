В Ачинске серьезно травмированный на стройке бетонщик через прокуратуру добился увеличения компенсации

В результате он получил переломы позвоночника, крестца, лопатки и предплечья, черепно-мозговую травму и травматический шок. Проверка показала, что причиной несчастного случая стали не только действия самого работника, но и нарушения со стороны работодателя. Организация допустила его к работам без необходимого обучения и проверки знаний требований охраны труда, не провела оценку условий труда и профессиональных рисков, а также не обеспечила должный контроль за безопасностью работ.