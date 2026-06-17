В Ачинске серьезно травмированный на стройке бетонщик через прокуратуру добился увеличения компенсации

В Ачинске прокуратура добилась выплаты компенсации 38-летнему бетонщику, который получил тяжелые травмы после падения с высоты на стройплощадке. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел в январе 2025 года на строительной площадке. Мужчина, отбывавший наказание в виде принудительных работ, выполнял демонтаж опалубки на высоте более 22 метров. По данным прокуратуры, работник складировал балки на выносных опорах, которые не были рассчитаны на такую нагрузку. Конструкции обломились, и мужчина упал вниз.
В результате он получил переломы позвоночника, крестца, лопатки и предплечья, черепно-мозговую травму и травматический шок. Проверка показала, что причиной несчастного случая стали не только действия самого работника, но и нарушения со стороны работодателя. Организация допустила его к работам без необходимого обучения и проверки знаний требований охраны труда, не провела оценку условий труда и профессиональных рисков, а также не обеспечила должный контроль за безопасностью работ.
Пострадавший обратился за помощью в прокуратуру. В его интересах надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Работодатель добровольно выплатил мужчине 20 тыс. рублей, однако прокуратура посчитала эту сумму несоразмерной тяжести травм.
Суд согласился с доводами прокурора и взыскал с организации 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. Решение исполнено, деньги выплачены пострадавшему.