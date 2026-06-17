Волгоградцы выступают против ликвидации школ

«В 37-ю ходили ребята, проживающие в частном секторе на улицах Смольной, Конотопской, Чапаева, Унжинской, — рассказал местный житель Владимир Иванов. — Я сам когда-то её окончил. Помню, были времена, когда школа принимала по 200−300 учеников, а в последние годы здесь учились 150 детей. В 2020 г. её по непонятным причинам объединили со школой № 96, которая находится на Рионской, и после этого она стала восьмилеткой. Затем провели ремонт: поменяли окна, покрасили фасад, заменили систему отопления. Протекающую кровлю чинить не стали. Руководство школы нам, местным жителям, объясняло: вся надежда на капремонт. Но до него дело так и не дошло. Прошлым летом обнаружились дефекты в потолке, вызвали экспертов, которые обнаружили сгнившую балку как раз таки из-за неотремонтированной кровли. В итоге экспертиза признала здание непригодным для обучения. А ведь можно было вовремя починить кровлю, и школа была бы спасена!».