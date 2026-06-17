Жители Калининградской области заключили более тысячи соцконтрактов

Более тысячи социальных контрактов заключено жителями Калининградской области с начала года, сообщила заместитель председателя правительства — министр социальной политики региона Анжелика Майстер. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья».
«Как показала практика, социальный контракт является эффективным инструментом формирования долгосрочного источника дохода у семьи. В отличие от пособий и выплат здесь действует принципиально другой механизм. Заключаемый соцконтракт нацелен на улучшение материального положения конкретной семьи. При этом обязательства по соглашению принимает на себя как государство, так и человек. С начала года жители региона заключили 1072 социальных контракта, а за 5,5 года реализации государственной социальной помощи — более 12 тысяч», — отметила Анжелика Майстер.
Свыше 45% получателей такой меры поддержки в 2026 году выбрали направление, связанное с развитием индивидуального предпринимательства. Например, жительница Калининграда Алина Степаненко за счет средств социального контракта наладила небольшое производство натуральных лакомств для собак «Сушки».
Воспользоваться данной мерой поддержки могут семьи или одинокие люди с доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, который рассчитывается за три месяца перед подачей заявления. При этом соблюдать данное условие нужно не всем. Так, с 2026 года ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также супруги бойцов, ставших инвалидами I или II группы, оформляют соцконтракт для развития собственного дела без учета уровня дохода семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.