Жители Калининградской области заключили более тысячи соцконтрактов

Воспользоваться данной мерой поддержки могут семьи или одинокие люди с доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, который рассчитывается за три месяца перед подачей заявления. При этом соблюдать данное условие нужно не всем. Так, с 2026 года ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также супруги бойцов, ставших инвалидами I или II группы, оформляют соцконтракт для развития собственного дела без учета уровня дохода семьи.