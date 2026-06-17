Продам. Недорого. Волгоградцы выступают против ликвидации школ

Темой для этой статьи послужило обращение читателей в редакцию «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье". Волгоградцы очень обеспокоены тем, что происходит со школами в их Дзержинском районе.
«Её можно было бы спасти».
Так, жители переживают, что школа № 37 на пр. Жукова, 13 теперь закрыта.
«В 37-ю ходили ребята, проживающие в частном секторе на улицах Смольной, Конотопской, Чапаева, Унжинской, — рассказал местный житель Владимир Иванов. — Я сам когда-то её окончил. Помню, были времена, когда школа принимала по 200−300 учеников, а в последние годы здесь учились 150 детей. В 2020 г. её по непонятным причинам объединили со школой № 96, которая находится на Рионской, и после этого она стала восьмилеткой. Затем провели ремонт: поменяли окна, покрасили фасад, заменили систему отопления. Протекающую кровлю чинить не стали. Руководство школы нам, местным жителям, объясняло: вся надежда на капремонт. Но до него дело так и не дошло. Прошлым летом обнаружились дефекты в потолке, вызвали экспертов, которые обнаружили сгнившую балку как раз таки из-за неотремонтированной кровли. В итоге экспертиза признала здание непригодным для обучения. А ведь можно было вовремя починить кровлю, и школа была бы спасена!».
С 1 сентября 2025 года школа перестала принимать учеников. Детей распределили по другим учреждениям. А затем здание включили в план приватизации на 2026 г.
«Для того чтобы выставить здание на торги, в феврале была проведена независимая оценка. Здание оказалось на 20 млн руб. дешевле своей кадастровой стоимости, — продолжает Владимир Иванов. — Место у школы очень выигрышное, центр рядом, за строением огромная площадка, больше гектара земли. Не удивимся, если вскоре на этом месте начнётся возведение высотки… А между тем здесь неподалёку уже стоит новый жилой комплекс, на проспекте Жукова тоже недавно появился новый дом на 150 квартир. Дети, которые здесь подрастают, тоже могли бы ходить в эту школу, она в шаговой доступности».
Читатель приводит пример: местную школу № 36 тоже закрывали на время ремонта, но привели в порядок и открыли уже обновлённую. Почему было не сделать то же самое и с бывшей 37-й?
Это — оптимизация?
Похожая история и в Жилгородке: там после реорганизации прекратила работу школа № 40. Просторное трёхэтажное здание теперь пустует, приходит в упадок школьный стадион.
Волгоградский общественник Илья Прялин считает такую тенденцию разрушением образовательной инфраструктуры.
«В посёлке Второй километр тоже в своё время закрыли школу № 41, — рассказывает активист. — Сейчас в этом здании детский сад, но оно старое, есть опасение, что в любой момент его закроют. Подобное происходит не только в Дзержинском районе. Идёт оптимизация: объединяют, а потом сокращают. Нам, жителям посёлка Второго километр, администрация прислала официальный ответ на наши жалобы насчёт школы, указав, что “на территории Дзержинского района образовательная деятельность осуществляется на базе 18 общеобразовательных учреждений”. Также нам сообщили, что “на территории мкр. 2-й км закреплена средняя школа № 43 на пр. Жукова, 84”. Но проблема в том, что от нашего посёлка до проспекта Жукова общественный транспорт не ходит».
Справедливости ради отметим, что в последние годы в Волгограде строятся современные школы. Так, в Кировском районе открыли образовательное учреждение на 800 мест, 3 школы на тысячу мест каждая распахнули двери в Советском, Красноармейском и Ворошиловском районах, две — на 1000 и 1280 мест — в Дзержинском. Ещё две школы — на 800 мест в Тракторозаводском районе и на 1224 места в Советском районе — были открыты в 2025 г.
Это действительно здорово, но проблема в том, что далеко не всем волгоградским детям повезло «прикрепиться» к новым современным школам.
У некоторых вообще нет образовательных учреждений в шаговой доступности, потому к многочисленным родительским обязанностям добавляется ещё одна — привезти и увезти ребёнка со школы.
«Мы живём в частном секторе Дзержинского района. Так как школ поблизости нет, детей возим на Семь Ветров, — рассказала волгоградка Ирина Воронова. — В прошлом году дочь училась в первую смену, сын — во вторую, а я весь год, помимо основной работы, трудилась “таксистом”. Всё-таки школа, хотя бы до старших классов, должна быть рядом с домом».
Жители недоумевают: вроде бы сейчас декларируется забота о семье, детях, и для этого реально много что делается. Но праздники, фестивали и меры соцподдержки не заменят место, где ребёнок учится.