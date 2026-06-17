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Половина русла реки Чепрак расчистили в Ростовской области

Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области сообщает о достижении важного этапа в рамках работ по оздоровлению реки Чепрак: расчищено 50% протяжённости участка, подлежащего очистке.

В ходе работ специалисты устраняют засорения, удаляют древесно‑кустарниковую и водную растительность, а также иловые отложения. Реализация проекта способствует улучшению гидрологического режима реки и экологической обстановки в прилегающих районах.

Завершение всех мероприятий по расчистке запланировано на 2027 год.