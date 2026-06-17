Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда 17 июня

Пассажиры столкнулись с изменениями в расписании, в том числе на рейсах в Сочи и Москву.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Волгограда произошли изменения в расписании. Пять авиарейсов задерживаются 17 июня, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, задержки затронули рейсы из Москвы, Сочи и Казани, а также вылеты в южном направлении.

Так, рейс авиакомпании «IKAR» из Казани перенесли с 10:40 на полчаса. Самолет авиакомпании «Победа» из столицы также прибыл с опозданием на 15 минут.

Основные сложности возникли с вылетами. В аэропорту задерживаются сразу три рейса в Сочи. Ранним утром 17 июня в аэропорту курортного города ввели временные ограничения на полеты. Это повлияло на график обратных рейсов, и теперь пассажирам в Волгограде приходится ждать вылета дольше запланированного.