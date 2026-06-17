Пять рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда 17 июня

В аэропорту Волгограда произошли изменения в расписании. Пять авиарейсов задерживаются 17 июня, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, задержки затронули рейсы из Москвы, Сочи и Казани, а также вылеты в южном направлении.
Так, рейс авиакомпании «IKAR» из Казани перенесли с 10:40 на полчаса. Самолет авиакомпании «Победа» из столицы также прибыл с опозданием на 15 минут.
Основные сложности возникли с вылетами. В аэропорту задерживаются сразу три рейса в Сочи. Ранним утром 17 июня в аэропорту курортного города ввели временные ограничения на полеты. Это повлияло на график обратных рейсов, и теперь пассажирам в Волгограде приходится ждать вылета дольше запланированного.