Пять рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда 17 июня

Основные сложности возникли с вылетами. В аэропорту задерживаются сразу три рейса в Сочи. Ранним утром 17 июня в аэропорту курортного города ввели временные ограничения на полеты. Это повлияло на график обратных рейсов, и теперь пассажирам в Волгограде приходится ждать вылета дольше запланированного.