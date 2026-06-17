В Хабаровске покупатели отдали миллион за автомобили, которых не было

В полиции также сообщили, что в настоящее время мужчина уже привлекается к уголовной ответственности по другим эпизодам мошенничества, связанным с продажей несуществующих игровых приставок. Во время обыска у него изъяли смартфон, который может быть обращён в счёт возмещения ущерба потерпевшим.