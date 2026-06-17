В Хабаровске покупатели отдали миллион за автомобили, которых не было

В Хабаровске полицейские задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в серии мошенничеств под предлогом поставки автомобилей из-за границы, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, ущерб от его действий превысил 1,1 миллиона рублей.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина представлялся предпринимателем, который якобы покупает автомобили на зарубежных аукционах и организует их доставку в Россию. Однако, по версии следствия, никакого отношения к этому бизнесу он не имел.
Одной из потерпевших стала жительница посёлка Берёзовка. Контакты «поставщика» ей дала знакомая, охарактеризовав его как надёжного человека. Для убедительности мужчина назначил встречу возле здания одного из государственных учреждений. Во время разговора женщина передала ему 900 тысяч рублей наличными за будущую покупку автомобиля.
Подозреваемый обещал доставить иномарку за четыре месяца, однако после истечения срока начал переносить даты поставки под различными предлогами, а затем вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения. После этого женщина обратилась в полицию.
По аналогичной схеме пострадал и житель Железнодорожного района Хабаровска. Он передал мужчине 200 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль из-за рубежа. Позже хабаровчанин усомнился в добросовестности сделки и попросил вернуть деньги, но ответа так и не получил.
По данным оперативников, полученные средства подозреваемый потратил на личные нужды.
В полиции также сообщили, что в настоящее время мужчина уже привлекается к уголовной ответственности по другим эпизодам мошенничества, связанным с продажей несуществующих игровых приставок. Во время обыска у него изъяли смартфон, который может быть обращён в счёт возмещения ущерба потерпевшим.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможной причастности фигуранта к другим аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.