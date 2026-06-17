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В Хабаровске пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти»

Также Хабаровский край вместе со всей страной примет участие в ежегодной Всероссийской минуте молчания.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае пройдут патриотические акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны: «Огненные картины войны», «Свеча памяти» и Всероссийская минута молчания. Мероприятия проводятся в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

21 июня на территории мемориального комплекса «Город воинской славы» в Хабаровске пройдет Международная акция «Огненные картины войны» (6+). В мероприятии примут участие активисты движения «Волонтеры Победы», представители «Молодой Гвардии», партии Единая Россия, патриотических организаций, жители города и представители силовых структур.

Участники акции создадут композицию из 10 000 свечей. Световая инсталляция будет включать изображение самолета ИЛ-4 — символа эскадрильи «Дальневосточный чекист», сформированной в годы войны благодаря патриотической инициативе сотрудников Народного комиссариата внутренних дел и населения Дальнего Востока СССР. Также из лампад будет выложена памятная надпись: «Хабаровск помнит 22.06.2026».

22 июня на том же месте состоится Международная акция «Свеча памяти» (6+). В 18:00 начнется сбор активистов и подготовка световой композиции «Помним», а в 21:00 — раздача зажженных свечей участникам акции. Спустя 20 минут финиширует легкоатлетический забег, участники которого также получат зажженные свечи. Затем, в 21:30, откроется мемориальный митинг, а завершится программа в 21:40 церемонией возложения свечей к композиции «Помним».

В этот же день Хабаровский край вместе со всей страной примет участие в ежегодной Всероссийской минуте молчания. Мероприятие состоится в единое для всех регионов России время — в 12:15 по московскому времени. В Хабаровском крае — в 19:15.

В эту минуту по всей стране на короткое время все остановится: прервется телевидение и радиовещание, остановится транспорт, приостановится работа в учреждениях. У каждого будет возможность склонить голову и вспомнить павших.

Напомним, Всероссийская минута молчания — это ключевая мемориальная акция Дня памяти и скорби. Выбор времени ее проведения не случаен: именно в 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года в эфире прозвучало обращение заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров, Наркома иностранных дел В. М. Молотова, в котором советским гражданам сообщили о вероломном нападении нацистской Германии на Советский Союз.

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