В Севастополе 17 июня расширили список АЗС со свободным бензином

По его информации, на станциях сети «ТЭС» в среду топливо отпускают по QR-кодам. Исключение — две АЗС на трассе «Таврида», где бензин продают без ограничений. Также на всех точках «ТЭС» в свободном доступе есть дизельное топливо «ДТ New Power».