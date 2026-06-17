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В Севастополе 17 июня расширили список АЗС со свободным бензином

В Севастополе с 10:00 17 июня на девяти заправках сети «Атан» стартует свободная продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100 и дизеля ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По его информации, на станциях сети «ТЭС» в среду топливо отпускают по QR-кодам. Исключение — две АЗС на трассе «Таврида», где бензин продают без ограничений. Также на всех точках «ТЭС» в свободном доступе есть дизельное топливо «ДТ New Power».

Днем ранее, 16 июня, как уточнил Развожаев, бензин без квот реализовывался на восьми севастопольских АЗС «Атан». Из-за перебоев с поставками власти ежедневно публикуют список станций, где действует свободная продажа. При этом правила остаются прежними: не более 20 литров на одну машину, заправка в канистры под запретом.

Напомним, в Севастополе лимит в 20 литров на человека ввели с 22 мая из-за логистических проблем. С 29 мая такие же ограничения начали действовать в Крыму.