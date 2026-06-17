Улыбки вместо микстур. Активисты партии подарили детям «Коробку храбрости»

К Дню медицинского работника активисты партии навестили маленьких пациентов детского отделения больницы имени Гринберга.
Врачи говорят, что хорошие эмоции лечат не хуже микстур. Поэтому накануне Дня медицинского работника в детское отделение больницы имени Гринберга заглянул… веселый медведь «Единой России». Ростовая фигура вызвала бурный восторг юных пациентов.
«Косолапый» пришел не с пустыми руками, а с коробками, полными подарков. И это не случайно, ведь партия проводит ежегодно акцию «Коробка храбрости».
В награду за смелость, проявленную на процедурах, ребята получают игрушки, наборы для творчества и другие сюрпризы, которые дарят им улыбку.
«Эту акцию проводим с 2019 года, и с каждым разом она набирает всё большую популярность. Хочу выразить благодарность всем, кто нам помогает. Подарки дают возможность детям быстрее поправляться, — говорит председатель регионального совета сторонников “Единой России” Ирек Хазиев. — Я сам многодетный отец и понимаю, как важно внимание каждому ребенку, как им нужны положительные эмоции. Особенно тем, кто болеет».
Екатерина Анисимова — многодетная мама, и её дети «частые гости» этой больницы. Хотя, если честно, чувствуют они себя здесь как дома — потому что окружены заботой и теплом.
«Акция “Коробка храбрости” стала для нас приятным сюрпризом. Что касается игрушек, сладостей — всегда им радуемся. Как мы все прекрасно знаем, если у ребёнка хорошее настроение, он быстрее идёт на поправку и в принципе меньше болеет», — отмечает Екатерина.
Не остался без подарков и персонал больницы. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» вручили медикам вкусные и полезные фруктовые наборы. Как подчеркнул руководитель пермского отделения МГЕР Леонид Новохатский, чтобы лечить других, врачам тоже нужен заряд энергии и здоровья.
«Такие моменты, когда нас приходят поздравить, очень много значат, — признается главный врач Константин Шипигузов. — А подарки, которые получили дети, — это здорово влияет на их самочувствие и скорейшее выздоровление».
Пермский край традиционно гордится сильной промышленностью, но за спиной каждого труженика всегда стоял врач. Символично, что акция проходила на днях в больнице имени Симхи Гринберга. Знаменитый пермский врач начинал с крошечной поликлиники для строителей, открывал отделения прямо в рабочих общежитиях Нового Крыма. Сегодня в клинике трудятся такие же преданные делу люди.
Для депутата Заксобрания Сергея Ветошкина День медицинского работника очень близкий и родной праздник. По образованию он врач, более десяти лет отработал в медицине и потому знает, какой это нелегкий, но благородный труд.
«С огромным уважением отношусь к профессии медицинского работника. Она заслуживает уважения и признательности. Поздравляю всех врачей, медицинских сестёр, фельдшеров с праздником. Вы спасаете жизни людей, мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть, — наших детей. Желаю, чтобы как можно больше ваших пациентов выздоравливало. И самое главное — берегите себя и будьте здоровы!», — заключил Сергей Ветошкин.