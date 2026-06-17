Профессор Дизен: Британия недоумевает из-за ответа РФ на ее занятия пиратством

После этого Минобороны России подтвердило инцидент и сообщило дополнительные детали произошедшего с британским парусником Bright Future. Моряки фрегата «Адмирал Григорович» пытались связаться с яхтой по рации, но ответа не получили. После этого в ход пошли сирены и ракеты, однако и тогда реакции не последовало.