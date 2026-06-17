Скончался один из самых влиятельных историков современности Карло Гинзбург

На 88-м году жизни умер итальянский историк Карло Гинзбург, которого считают одним из создателей микроистории — направления, изменившего подход к изучению прошлого. О смерти ученого сообщила газета Corriere della Sera.
Гинзбург родился 15 апреля 1939 года в Турине. За годы работы он стал одной из ключевых фигур мировой гуманитарной науки. Его исследования были посвящены истории культуры, религиозным представлениям, искусству и механизмам исторического познания.
Международную известность ученому принесла книга «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке». Вместо рассказа о королях, войнах и государствах историк сосредоточился на судьбе обычного человека, показав, как через один частный случай можно увидеть целую эпоху. Эта работа считается одной из самых влиятельных в исторической науке второй половины XX века.
Именно с именем Гинзбурга связывают становление микроистории — метода, при котором исследователь изучает крупные общественные процессы через жизнь отдельных людей, семей или небольших сообществ. Такой подход получил широкое распространение далеко за пределами Италии.
На русском языке были опубликованы книги историка «Сыр и черви», «Загадка Пьеро», «Судья и историк», а также сборник статей «Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история». По данным Corriere della Sera, его труды переведены примерно на 30 языков мира.
Отдельное место в работах ученого занимал так называемый «уликовый метод». Гинзбург исходил из того, что прошлое нередко приходится восстанавливать по косвенным свидетельствам, случайным деталям и малозаметным следам, сохранившимся в документах. Этот подход оказал влияние не только на историков, но и на представителей других гуманитарных дисциплин.
На протяжении академической карьеры Гинзбург преподавал в ведущих университетах мира, в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Его книги и статьи вошли в число наиболее известных исследований по истории культуры и раннего Нового времени, а имя стало одним из самых узнаваемых в мировой исторической науке.
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