Скончался один из самых влиятельных историков современности Карло Гинзбург

На протяжении академической карьеры Гинзбург преподавал в ведущих университетах мира, в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Его книги и статьи вошли в число наиболее известных исследований по истории культуры и раннего Нового времени, а имя стало одним из самых узнаваемых в мировой исторической науке.