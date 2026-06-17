Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госпрограмму благоустройства предложили пересмотреть нижегородские депутаты

Срок эксплуатации надо привязывать к интенсивности использования, а также предложил пересмотреть показатели ФКГС либо увеличить её финансирование.

Владимир Беспалов, глава комитета заксобрания Нижегородской области по ЖКХ, попросил депутатов думы Нижнего Новгорода до конца недели подготовить предложения по доработке госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), которую на федеральном уровне курирует Роман Любарский. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Депутаты Дзержинска предложили решения по проблеме детских площадок, которые массово сносят после пяти лет эксплуатации: передать их на баланс домов, создать межквартальные зоны по концессии на 10 лет или скорректировать через Минстрой РФ техрегламент ЕАЭС, ограничивающий срок службы площадок.

Беспалов отметил, что срок эксплуатации надо привязывать к интенсивности использования, а также предложил пересмотреть показатели ФКГС либо увеличить её финансирование.

В 2026 году на ФКГС в Нижнем Новгороде и Кстовском районе выделено свыше 400 млн рублей — планируют благоустроить семь общественных пространств и десять дворов.

Вице‑спикер думы Дмитрий Сивохин предложил сделать акцент на дворах, Денис Скалкин поддержал идею и выразил надежду реализовать её в 2027‑м. Депутат Мария Кузнецова подняла вопрос о включении в программу благоустройства городских парков — в частности, парка имени 777‑летия Нижнего Новгорода. Проект реконструкции готов, но не хватает средств; чиновники пообещали подготовить предложения по корректировке ФКГС.

Ранее экс-депутат ЗСНО не смог отменить приговор за хищение средств у партнера.