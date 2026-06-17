Госпрограмму благоустройства предложили пересмотреть нижегородские депутаты

Депутаты Дзержинска предложили решения по проблеме детских площадок, которые массово сносят после пяти лет эксплуатации: передать их на баланс домов, создать межквартальные зоны по концессии на 10 лет или скорректировать через Минстрой РФ техрегламент ЕАЭС, ограничивающий срок службы площадок.