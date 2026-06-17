Госпрограмму благоустройства предложили пересмотреть нижегородские депутаты

Владимир Беспалов, глава комитета заксобрания Нижегородской области по ЖКХ, попросил депутатов думы Нижнего Новгорода до конца недели подготовить предложения по доработке госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), которую на федеральном уровне курирует Роман Любарский. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Беспалов отметил, что срок эксплуатации надо привязывать к интенсивности использования, а также предложил пересмотреть показатели ФКГС либо увеличить её финансирование.
В 2026 году на ФКГС в Нижнем Новгороде и Кстовском районе выделено свыше 400 млн рублей — планируют благоустроить семь общественных пространств и десять дворов.
Вице‑спикер думы Дмитрий Сивохин предложил сделать акцент на дворах, Денис Скалкин поддержал идею и выразил надежду реализовать её в 2027‑м. Депутат Мария Кузнецова подняла вопрос о включении в программу благоустройства городских парков — в частности, парка имени 777‑летия Нижнего Новгорода. Проект реконструкции готов, но не хватает средств; чиновники пообещали подготовить предложения по корректировке ФКГС.
Ранее экс-депутат ЗСНО не смог отменить приговор за хищение средств у партнера.