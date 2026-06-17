Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Веселовское водохранилище Дона выпустили 1,4 тысячи уток-крякв

Об этом сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области сообщает о выпуске более 1 400 особей уток‑крякв в акваторию Веселовского водохранилища. Мероприятие состоялось на территории охотхозяйства «Юловское» в Сальском районе при поддержке регионального министерства.

Для успешной адаптации птиц специалисты охотхозяйства организуют их подкормку.

В рамках программы по увеличению численности охотничьих ресурсов министерство ведёт постоянный мониторинг и контроль за выпуском животных.

По данным ведомства, в 2025 году в естественную среду обитания было выпущено свыше 16,5 тысячи особей, из которых 12,6 тысячи составили утки‑кряквы. До конца текущего года планируется также выпустить копытных животных и фазанов.