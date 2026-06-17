В Веселовское водохранилище Дона выпустили 1,4 тысячи уток-крякв

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области сообщает о выпуске более 1 400 особей уток‑крякв в акваторию Веселовского водохранилища. Мероприятие состоялось на территории охотхозяйства «Юловское» в Сальском районе при поддержке регионального министерства.
Для успешной адаптации птиц специалисты охотхозяйства организуют их подкормку.
В рамках программы по увеличению численности охотничьих ресурсов министерство ведёт постоянный мониторинг и контроль за выпуском животных.
По данным ведомства, в 2025 году в естественную среду обитания было выпущено свыше 16,5 тысячи особей, из которых 12,6 тысячи составили утки‑кряквы. До конца текущего года планируется также выпустить копытных животных и фазанов.