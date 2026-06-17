Жители Красноярского края все чаще выбирают онлайн покупки

С 2023 до 2025 года доля интернет‑торговли в общем объеме розницы в Красноярском крае увеличилась с 4,9% до 8%. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. Республика Хакасия также демонстрирует стабильный прогресс: рост на 2 процентных пункта. Если в 2023 году онлайн‑продажи составляли 2,6%, то к 2025 году показатель достиг 4,6%. Республика Тыва прибавила 1,9 процентного пункта: доля электронной коммерции выросла с 4,4% в 2023 году до 6,3% к 2025 году. Примечательно, что в 2025 году показатель остался на уровне предыдущего года.