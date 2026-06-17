Во дворе нижегородской школы появился мурал легенде футбола Льву Яшину

Во дворе школы № 130 Автозаводского района Нижнего Новгорода открыли мурал, посвященный футболисту Льву Яшину. Изображение создано благодаря проекту «Лица Героев», который реализуется «Единой Россией» совместно с Министерством просвещения, Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом. Цель проекта — создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, к её культурным, научным и спортивным достижениям.
«Появление таких изображений — это не просто украшение стен. Это ежедневное напоминание для школьников о том, кем можно и нужно гордиться, на кого равняться. Герои прошлого и настоящего становятся видимыми и близкими, а их подвиги и достижения — частью повседневной школьной жизни. Я приглашаю все школы присоединиться к этому проекту. Депутатский корпус “Единой России” готов поддерживать такие инициативы, потому что важно, чтобы каждый ребёнок знал своих героев в лицо», — отметила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Маргарита Банникова.
Финансовую помощь в реализации проекта и появлении на школьном дворе мурала Льву Яшину оказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Аношкин.
«Для меня большая честь участвовать в проекте “Лица героев”. Это нестандартный подход к воспитанию патриотизма: через образы великих людей, таких как Лев Яшин, мы объединяем прошлое и настоящее, приобщаем ребят к достижениям нашей страны, даем им возможность знать и помнить её героев. Призываю коллег-депутатов и предпринимателей поддержать эту инициативу. Это вклад в воспитание поколения, которое будет бережно относиться к истории и гордиться своей страной», — сказал Владимир Аношкин. Лев Яшин — один из самых выдающихся игроков в истории не только советского, но и мирового футбола. Среди его спортивных наград медаль Олимпийских игр и Чемпионата Европы, пятикратное чемпионство в чемпионатах СССР. Лев Яшин — единственный вратарь, получивший «Золотой мяч». Сейчас он является примером и ориентиром для юных футболистов.
«Конечно, я горжусь Львом Яшиным! Он был лучшим в СССР и остаётся одним из величайших вратарей в истории футбола. Я сам занимаюсь футболом: люблю чеканить мяч, отрабатываю пушечный удар. Раньше был хоккеистом, но потом ушёл в футбол, как и Лев Яшин. Когда увидел мурал в школьном дворе почувствовал гордость за наших спортсменов и желание развиваться дальше, чтобы достичь таких же высот», — поделился ученик школы Яромир Шеронов.
Реализация проекта «Лица Героев» продолжится на территории Нижегородской области.
Напомним, патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения — важнейшее направление народной программы «Единой России».