В Красноярске нанятая мошенниками молодая девушка-курьер «изъяла» у пенсионерки почти 2 млн рублей (видео)

Кроме того, правоохранители установили причастность задержанной еще к одному мошенничеству. В этом случае потерпевшей стала 78-летняя красноярка, а ущерб превысил 680 тыс. рублей. По предварительным данным, девушка прилетела в Красноярск из Москвы. Там она также могла участвовать в похожих преступлениях и успела отправить «нанимателям» около 5 млн рублей.