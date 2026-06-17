В Красноярске нанятая мошенниками молодая девушка-курьер «изъяла» у пенсионерки почти 2 млн рублей (видео)

В Красноярске суд приговорил к 6 годам колонии девушку, которая помогала телефонным мошенникам забирать деньги у пенсионерок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
22-летнюю уроженку Воронежа задержали в июле прошлого года. По данным полиции, она пыталась перевести в криптовалюту 1 млн 745 тыс. рублей, полученные от пожилой красноярки.
Полицейские установили, что девушка дистанционно получила от аферистов задание забрать крупную сумму у 85-летней пенсионерки, живущей в Кировском районе. После этого она направилась в пункт обмена в Железнодорожном районе, где ее задержали оперативники. Деньги изъяли до того, как пособница успела перевести их кураторам.
Позже сотрудники уголовного розыска нашли потерпевшую. Женщина даже не подозревала, что стала жертвой мошенников. Она была уверена, что ее накопления проходят «декларирование» и находятся на проверке. Полицейские вернули пенсионерке похищенные сбережения и предупредили ее не разговаривать по телефону с незнакомцами.
Кроме того, правоохранители установили причастность задержанной еще к одному мошенничеству. В этом случае потерпевшей стала 78-летняя красноярка, а ущерб превысил 680 тыс. рублей. По предварительным данным, девушка прилетела в Красноярск из Москвы. Там она также могла участвовать в похожих преступлениях и успела отправить «нанимателям» около 5 млн рублей.
Кировский районный суд Красноярска признал ее виновной в мошенничестве и назначил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.