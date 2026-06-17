SCMP: ученые выяснили, что подводные потоки способны повреждать интернет-кабели

Эти потоки представляют собой быстрые течения воды, которые насыщены частицами. Различные геологические процессы могут их вызвать, включая землетрясения и подводные оползни. Особую опасность такие течения представляют для подводных волоконно-оптических кабелей. Через них проходит 99% мирового межконтинентального цифрового трафика.